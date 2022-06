I curricula? Li sceglie l' algoritmo ???????Poi conta il contatto umano Intervista

(Di domenica 5 giugno 2022) “Ioggi vengono scelti dai sistemi di intelligenza artificiale che fanno gli screening maper meilttoche è ciò che fa rendere conto di quali siano le capacità dei singoli candidati”, così Pietro Labriola, Ceo di Tim risponde ad affaritaliani.it su “Professione manager - come si costruisce una carriera”, format rinnovato nei suoi contenuti e rilanciato dal direttore Angelo Maria Perrino al Festival dell’economia del Sole 24 Ore a Segui su affaritaliani.it

Advertising

dantevolpicelli : Professione manager, Labriola (Tim): “Curricula? Li sceglie l’intelligenza artificiale ma poi...' - Aggiungo per fo… - omarsivori : Professione manager, Labriola (Tim): “Curricula? Li sceglie l’intelligenza artificiale ma poi...' -… - Affaritaliani : Professione manager, Labriola (Tim): “Curricula? Li sceglie l’intelligenza artificiale ma poi...' - DErricoSergio : @marcellomaggio @marattin già, perchè il mondo ne tiene conto, quando sceglie dove andare a studiare... in Italia n… -

Affaritaliani.it

... guarda l'intervista Benetton ad Affari: 'Per il manager d'oggi contano filosofia e studi classici' Professione manager, Labriola (Tim): 'Lil'intelligenza artificiale ma poi...' ...Professione manager/ Dopo Paolo Scaroni, Vera Fiorani e Alessandro Benetton, intervista a Pietro Labriola 'Ioggi vengono scelti dai sistemi di intelligenza artificiale che fanno gli screening ma poi per me conta il contatto umano che è ciò che fa rendere conto di quali siano le capacità dei ... Professione manager, Labriola (Tim): “Curricula Li sceglie l’intelligenza artificiale ma poi... Professione manager/ Dal Festival dell'economia a Trento la video-intervista di affaritaliani.it a Pietro Labriola, Ceo di Tim Professione manager/ Dopo Paolo Scaroni, Vera Fiorani e Alessandro ...Professione manager/ Dal Festival dell'economia a Trento la video-intervista di affaritaliani.it a Pietro Labriola, Ceo di Tim ...