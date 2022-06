“Ho speso 100mila euro in tatuaggi” | la trasformazione è incredibile – ecco come è diventato

(Di domenica 5 giugno 2022) Un padre fanatico deiè arrivato a spendere oltre 87mila sterline (più di) per ricoprire quasi interamente il suo corpo. Si è però ritrovato nella bufera ricevendo molti commenti critici Remy, dal Canada, dice di essere una celebrità locale nella piccola città in cui vive perché il suo corpo è interamente coperto L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Di Daniele - 05/06/2022 Un padre fanatico dei tatuaggi è arrivato a spendere oltre 87mila sterline (più dieuro) per ricoprire quasi interamente il suo corpo. Si è però ritrovato nella bufera ricevendo molti commenti critici Remy, dal Canada, dice di essere una celebrità locale nella piccola città ...Sono poi previste estrazioni mensili, con 10 premi daeuro per gli acquirenti e 10 premi da ... uno per ogni euro. Per riscuotere, invece, bisogna aspettare la comunicazione della vincita ...Un milione di euro andrà, invece, all’esercente. La Lotteria degli scontrini ha infatti premiato una persona della cittadina piemontese con la maxi vincita di 5 milioni di euro. Per ogni scontrino ele ...È stato vinto a Novara il primo maxipremio dell’estrazione annuale della Lotteria degli scontrini. Con un acquisto di cento euro fatto a ottobre un cittadino si è aggiudicato cinque milioni di euro. È ...