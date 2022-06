Hit Parade: Blocco 181 si prende la vetta della classifica, Gemitaiz sul podio (Di domenica 5 giugno 2022) La Hit Parade dell’ultima settimana ha scombussolato tutti gli equilibri della classifica degli album più venduti. Al primo posto ha debuttato il Soundtrack della nuova serie tv che ha conquistato il pubblico italiano targata Sky, Blocco 181. Sul podio anche Gemitaiz e Harry Syles. Un’altra settimana ricca di nuove uscite per il panorama musicale internazionale. Mentre gli eventi dal vivo hanno iniziato a tornare in scena già da qualche settimana, anche il panorama discografico continua ad essere in fermento tra le ultime uscite delle hit estive. A debuttare però al primo posto della classifica degli album più venduti secondo Fimi/Gfk è il Soundtrack di Blocco 181. Photo Credits: AnsaLa serie tv targata Sky ha infatti ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) La Hitdell’ultima settimana ha scombussolato tutti gli equilibridegli album più venduti. Al primo posto ha debuttato il Soundtracknuova serie tv che ha conquistato il pubblico italiano targata Sky,181. Sulanchee Harry Syles. Un’altra settimana ricca di nuove uscite per il panorama musicale internazionale. Mentre gli eventi dal vivo hanno iniziato a tornare in scena già da qualche settimana, anche il panorama discografico continua ad essere in fermento tra le ultime uscite delle hit estive. A debuttare però al primo postodegli album più venduti secondo Fimi/Gfk è il Soundtrack di181. Photo Credits: AnsaLa serie tv targata Sky ha infatti ...

Hit parade, Blocco 181 conquista la vetta Blocco 181 - Original Soundtrack, album ispirato all'omonima serie Sky, curato da Salmo e interpretato da vari rapper, conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana, ... √ Paolo Conte: 'La mia prima volta in Hit Parade' Il 2 giugno di 55 anni fa, per la prima volta una canzone con la firma di Paolo Conte entrava nella "Hit Parade" ufficiale delle vendite dei 45 giri in Italia (la trasmissione radiofonica di Lelio Luttazzi era iniziata, appunto, solo nel gennaio del 1967). Abbiamo sollecitato a Paolo Conte qualche ...