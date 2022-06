Highlights Argentina-Estonia 5-0 | Messi torna alieno | pokerissimo di gol VIDEO

(Di domenica 5 giugno 2022) Glicompleti di, incontro amichevole terminato 5-0 in favore dei sudamericani. Straordinario il rendimento di Lioneltocon la maglia dell’Albiceleste; dopo una buona stagione al Paris Saint-Germain, ma non eccezionale considerando i suoi standard, il ‘diez’ ex Barcellona ha sfoderato una performance da urlo andando in rete per cinque volte. Soltantoin gol per la sua, tanto è bastato per demolire il muro difensivo eretto dagli estoni nell’intero arco dei 90? regolamentari. Un’amichevole, certo, ma un calcio clamoroso e quasi divino proposto da, già in evidenza nella Finalissima contro l’Italia. Di seguito ildei migliori momenti della ...

Advertising

MatrizSport : Highlights: Italia-Argentina 0-3 (1 giugno 2022) - CilaGerry : - Italpress : Highlights: Italia-Argentina 0-3 (1 giugno 2022) - junews24com : Italia Argentina 0-3: Dybala nel finale cala il tris, azzurri travolti - StadioSport : Video Gol Highlights Italia-Argentina 0-3: Sintesi Finalissima 1-6-2022: Video Gol Highlights Italia-Argentina 0-3:… -

...azzurri di Mancini tornano in campo dopo la netta sconfitta nella finalissima contro l'ed ... Sportface.it vi terrà compagnia con news e video in tempo reale, tabellino, pagelle e...L'Italia rialza la testa dopo la debacle di Wembley nella Finalissima 2022 contro l'e strappa un buon pareggio al Dall'Ara di Bologna per 1 - 1 con la Germania nella prima giornata della Nations League 2022 - 2023. Vanno a referto Lorenzo Pellegrini per gli Azzurri e Joshua ...Alejandro Garnacho underlined his special talent with an impressive individual performance for Argentina U20s on Saturday afternoon. The youngster, just 17, is highly thought of at Manchester United.L'Italia rialza la testa dopo la debacle di Wembley nella Finalissima 2022 contro l'Argentina e strappa un buon pareggio al Dall'Ara di Bologna per 1-1 con la Germania nella prima giornata della Natio ...