Harry e Meghan | prima apparizione dopo l’allontanamento | la reazione dei sudditi

Leggi su vesuvius

(Di domenica 5 giugno 2022) In occasione del secondo giorno di festeggiamenti ufficiali, i duchi di Sussex hanno fatto la loropubblica. Il 2 giugno, in occasione del Trooping The Colour, si erano intravisti dalle finestre di Buckingham Palace, mentre scherzavano con le figlie di Peter e Zara Philips. L’atmosfera era più che rilassata, ma del resto erano in un ambiente familiare. Il principeMarkle all’uscita dalla chiesa (screenshot)Il 3 giugno, invece,hanno dovuto affrontare il primo impegno pubblico,ben due anni di lontananza del Regno Unito. Di acqua n’è passata sotto i ponti. C’è stata l’intervista con Oprah, che raffreddato ulteriormente i rapporti con la famiglia reale, ma anche la nascita della piccola ...