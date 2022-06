"Ha ragione Papa Francesco". Stoccata di Maria Giovanna Maglie: cosa non abbiamo capito sulla guerra (Di domenica 5 giugno 2022) Maria Giovanna Maglie critica nei confronti dell'Italia. Ospite di Controcorrente, il programma di Rete 4 in onda domenica 5 giugno, la giornalista ha detto senza mezzi termini: "abbiamo sbagliato tutto sulla guerra. Pensavamo che l'Ucraina non sarebbe stata invasa e invece...". Nel salotto di Veronica Gentili, la Maglie ricorda che "pensavamo che questo conflitto sarebbe durato poco, con una fuga di Zelensky e una vittoria di Putin". Eppure, per lei tutto questo "era prevedibile". Da qui il plauso a Papa Francesco: "Quello che ha detto è giusto, lui ha parlato di un negoziato serio. Ma voi avete visto qualcuno che lo ha avviato? Ha avviato una trattativa in cui ci si sporca le mani?". La risposta è no. Ma la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022)critica nei confronti dell'Italia. Ospite di Controcorrente, il programma di Rete 4 in onda domenica 5 giugno, la giornalista ha detto senza mezzi termini: "sbagliato tutto. Pensavamo che l'Ucraina non sarebbe stata invasa e invece...". Nel salotto di Veronica Gentili, laricorda che "pensavamo che questo conflitto sarebbe durato poco, con una fuga di Zelensky e una vittoria di Putin". Eppure, per lei tutto questo "era prevedibile". Da qui il plauso a: "Quello che ha detto è giusto, lui ha parlato di un negoziato serio. Ma voi avete visto qualcuno che lo ha avviato? Ha avviato una trattativa in cui ci si sporca le mani?". La risposta è no. Ma la ...

Advertising

Merypiccolo : Ho detto a papà che non funziona la luce in camera,ha premuto l’interruttore,mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: “è vero,hai ragione” - LorisCavallett1 : RT @chiesa52: “Papa Francesco ha seguito una linea precisa sul conflitto in Ucraina, quella dettata da Papa Giovanni XXIII e cioè che la gu… - barail_ : RT @JordeenFairy: forse intendeva “aveva ragione papà quando ha messo like ad un post su instagram che ti dipinge come un burattino incapac… - misterfranko : Povero Papa, non sa piu a che santo votarsi....e parla del sogno di Dio....ma quando mai il sogno di Dio è stato q… - Pollon__11 : @sararigby7 Che non sia strano che la strada ondeggi..mi sembra -