"Ha detto sì", Antonino Spinalbese ha accettato! La reazione di Belen è da non credere (Di domenica 5 giugno 2022) La storia tra Antonino e Belen è finita da tempo, ma adesso che lui si sta rifacendo una vita i rumors diventano sempre più incessanti L'hairstylist di Milano è stato lontano dai gossip per un po', salvo poi essere paparazzato in compagnia di un'altra ragazza che è finito su tutte le copertine. Dopo il suo L'articolo proviene da Inews24.it.

Quellochetutti1 : Antonino Spinalbese potrebbe essere un concorrente del Gf Vip: Belen si oppone ?? - antani62 : @antorendina ?????????????????? Tra me e me mi sono detto, Antonino e' andato fuori di melone!! Ora ho visto il video. Divertentissimo!!! ???????????????? - antonino_tutolo : @stefanodirusso1 Ha detto pure che si ritirava se perdeva il referendum. A chiacchiere ne ha dette di cose. - _da_nie_le_ : @antonino_nania @NONMIRICORDO55 Ben detto?? - SimonTheWatcher : @antorendina L'ho detto anch'io, Antonino. Ironico come nel giorno della disfatta della Ferrari lui si sia esaltato… -