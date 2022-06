Guerra Russia-Ucraina | missile sorvola una centrale nucleare Kiev | “Ripreso il controllo di metà Severodonetsk Appello del Papa | “Non si porti l’umanità alla rovina”

Advertising

riotta : Migliaia di arresti #Russia, contro la campagna di dissenso per guerra #Ucraina Almeno cinquanta pacifisti rischian… - _Nico_Piro_ : #100giorni di #guerra visti dalla #Russia - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Nessuna campagna anti-russa. Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni. I media… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'appello del Papa: 'Ora negoziati veri' in Ucraina - RobertoAli20 : RT @strange_days_82: L'intervento di Santoro è da top 10 di quest'anno. Ha sputtanato tutta l'informazione soprattutto la #Rai, che è un se… -

Ucraina -, oltre la diretta: cosa c'è da sapere ogg i II racconto - La mappa dei campi per i deportati ucraini Il reportage - Tra i soldati del Donbass: "Stiamo perdendo Il retroscena - ...Il Capo di Stato Mattarella parla di "scellerata, impegni a rischio". E il Papa lancia un nuovo appello: "Non portate l'umanità alla rovina, avviate negoziati". Oggi è iniziata la 12 giorni di ...Truman lo licenziò in tronco. Con la guerra in Ucraina la Russia di Putin ha aperto una pagina inedita. Non solo per la minaccia sospesa sul capo del mondo e dei propri vicini: un pezzo dell’eterna ...(Adnkronos) - Sarebbe 31.150 i soldati russi morti dal giorno dell’attacco della Russia all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze ...