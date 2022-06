Guerra in Ucraina, l’attacco di Mosca: “L’Italia è russofoba” (Di domenica 5 giugno 2022) Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell’Ucraina Kiev all’alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di Guerra. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo”, ha detto il sindaco. La controffensiva Ucraina a Severodonetsk “sta smussando lo slancio operativo che le forze russe avevano guadagnato concentrando unità di combattimento e potenza di fuoco” nell’est del Paese. Questa la valutazione sulla situazione al fronte dell’intelligence britannica diffusa questa mattina dal ministero della Difesa a Londra. Oggi intanto prendono il via nel Baltico esercitazioni militari della Nato con la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di Svezia e Finlandia, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell’Kiev all’alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo”, ha detto il sindaco. La controffensivaa Severodonetsk “sta smussando lo slancio operativo che le forze russe avevano guadagnato concentrando unità di combattimento e potenza di fuoco” nell’est del Paese. Questa la valutazione sulla situazione al fronte dell’intelligence britannica diffusa questa mattina dal ministero della Difesa a Londra. Oggi intanto prendono il via nel Baltico esercitazioni militari della Nato con la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di Svezia e Finlandia, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. ...

