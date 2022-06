Guerra in Ucraina, diretta: ucciso un altro generale russo: è Roman Kutuzov. Putin: «Con armi all'Ucraina colpiremo nuovi siti» (Di domenica 5 giugno 2022) La Guerra tra Ucraina e Russia oggi è arrivata al giorno 102. Le forze ucraine hanno condotto con successo contrattacchi locali a Severodonetsk (anche se la maggior parte risulta... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 giugno 2022) Latrae Russia oggi è arrivata al giorno 102. Le forze ucraine hanno condotto con successo contrattacchi locali a Severodonetsk (anche se la maggior parte risulta...

Advertising

riotta : Migliaia di arresti #Russia, contro la campagna di dissenso per guerra #Ucraina Almeno cinquanta pacifisti rischian… - FBiasin : #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca se… - GuidoDeMartini : ?? VOLEVANO ANCORA TERRORIZZARE TUTTI MA NON FUNZIONA PIÙ ?? Hanno provato a replicare la narrazione terroristica de… - FraLauricella : La TASS riferisce che In #Italia si stanno svolgendo una serie di azioni pubbliche di protesta contro la linea del… - LaGazzettaEuro : Il problema è che nessuno si è mai posto obiettivi concreti su come far finire la guerra in Ucraina. Vuoi annientar… -