GTWC Europe, 1000km Paul Ricard: doppietta Ferrari in Francia con Iron Lynx. 5° posto per Valentino Rossi (Di domenica 5 giugno 2022) Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra ( Iron Lynx #71) hanno vinto la 1000km del Paul Ricard, seconda prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Prima gioia dell'anno per la Ferrari che sigla una stupenda doppietta con la vettura #51 di James Calado/Nicklas Nielsen/ Miguel Molina, abili negli ultimi giri a primeggiare sulla Mercedes #88 di Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (Akkodis ASP). Quinto posto Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller, autori di un'ottima prestazione con la prima delle Audi (WRT #46) Ferrari ha dominato la seconda metà dell'evento senza commettere errori. Gli avversari si sono arresi alla 488 GT3 della ...

