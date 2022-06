Green pass, mascherine e vaccino: cosa cambia dall'1 giugno. Consulta le nuove regole (Di domenica 5 giugno 2022) Con l’avvicinarsi dell’estate si avvicinano anche le prossime scadenze verso l’uscita dall’emergenza e progressivamente... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 giugno 2022) Con l’avvicinarsi dell’estate si avvicinano anche le prossime scadenze verso l’uscita’emergenza e progressivamente...

Advertising

borghi_claudio : @Sveva1605 @federico_d86 @Luna61710831 Evidentemente non parlo italiano. Con quella votazione abbiamo fatto capire… - borghi_claudio : @Tylermhaiem A parte che non esiste il 'green pass da vaccino' ma solo il green pass e il green pass non è più rich… - borghi_claudio : La polemica inutile del giorno deriva da un supposto voto al Senato per mettere i dati vaccinali in tempo reale nel… - marialetiziama9 : RT @11Giuliano: Il ricatto del green pass rafforzato per i giovani esenti da rischi,per fare sport e mantenere la socialità continua a far… - dado_dolores : RT @ilrisolutoreIT: Vi avviso…NON SEGUITEMI Sono NO VAX…sono NO MASCHERINA…sono NO GREEN PASS…sono NO UE…sono per uscire dalla NATO…sono… -