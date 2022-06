Grazie a un video con l'orso Paddington realizzato per il Giubileo di Platino, sappiamo cosa c'è nella borsa della Regina Elisabetta (Di domenica 5 giugno 2022) La Regina Elisabetta e l’orso Paddington, protagonisti di un video esilarante realizzato per aprire il concertone davanti a Buckingham Palace in occasione del Giubileo di Platino. Nel filmato la sovrana si è prestata a interpretare se stessa, con molta ironia e tenerezza (foto: BBC) Ci sono voluti settant’anni di regno ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Ora sappiamo, finalmente, che cosa tiene nella sua borsetta la Regina Elisabetta. A rivelarlo lei stessa, in occasione del concertone davanti a Buckingham Palace per celebrare il Giubileo di Platino. In un video ironico e divertente che ha fatto il giro del web. La ... Leggi su amica (Di domenica 5 giugno 2022) Lae l’, protagonisti di unesilaranteper aprire il concertone davanti a Buckingham Palace in occasione deldi. Nel filmato la sovrana si è prestata a interpretare se stessa, con molta ironia e tenerezza (foto: BBC) Ci sono voluti settant’anni di regno ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Ora, finalmente, chetienesua borsetta la. A rivelarlo lei stessa, in occasione del concertone davanti a Buckingham Palace per celebrare ildi. In unironico e divertente che ha fatto il giro del web. La ...

Advertising

borghi_claudio : I #REFERENDUMGIUSTIZIA spiegati in un minuto. Nessuno ne parla. Facciamolo noi. Fate girare per cortesia. Grazie. - MattiaBriga : Mi sono divertito da morire. @Aka7evenreal io ti auguro una carriera piena zeppa di soddisfazioni. Grazie per l’inv… - Mov5Stelle : Ricordate durante la pandemia come tutti parlassero di accedere al Mes? Grazie al lavoro del presidente… - marimarsalcedo7 : RT @sognialcieloal1: La tua voce è pura poesia Spero tu legga le mie parole Perché la tua voce mi piace talmente tanto che mi fa tranquil… - Sabrina52768301 : Mini video ...di ieri ..grazie Pier ...@pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 #PRELEMI -