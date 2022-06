Grande Fratello VIP | Clamoroso a Mediaset: “Sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne” (Di domenica 5 giugno 2022) Un ex gieffino è stato notato da Maria De Filippi, l’indiscrezione attesta che lo vedremo come tronista già a settembre, nella prossima edizione di Uomini e Donne Alfonso Signorini (GF Vip.it)L’edizione del GF Vip è già finita da mesi ma i concorrenti continuano ad essere molto seguiti dai telespettatori grazie ai social network. Non tutti gli ex gieffini infatti hanno continuato il loro percorso in tv, ma molti riescono ad avere successo in altri modi: da Tiktok a Instagram, sono tante le possibilità di visibilità. La concorrente più discussa in assoluto è sicuramente Soleil Sorge perché dal GF Vip è passata a Il Secchione e la Pupa e poi all’Isola dei Famosi e gli esperti lo sanno, diventare figura fissa in tv è un errore non indifferente. Lo stesso Alfonso Signorini dopo il GF Vip cerca di scomparire definitivamente dai ... Leggi su direttanews (Di domenica 5 giugno 2022) Un ex gieffino è stato notato da Maria De Filippi, l’indiscrezione attesta che lo vedremo comegià a settembre, nella prossima edizione diAlfonso Signorini (GF Vip.it)L’edizione del GF Vip è già finita da mesi ma i concorrenti continuano ad essere molto seguiti dai telespettatori grazie ai social network. Non tutti gli ex gieffini infatti hanno continuato il loro percorso in tv, ma molti riescono ad avere successo in altri modi: da Tiktok a Instagram, sono tante le possibilità di visibilità. La concorrente più discussa in assoluto è sicuramente Soleil Sorge perché dal GF Vip è passata a Il Secchione e la Pupa e poi all’Isola dei Famosi e gli esperti lo sanno, diventare figura fissa in tv è un errore non indifferente. Lo stesso Alfonso Signorini dopo il GF Vip cerca di scomparire definitivamente dai ...

Advertising

CapitaleIl : @beppesevergnini Peccato che Putin non abbia mai dichiarato che si ispiri all'URSS, anzi, al contrario ha sempre de… - AlexPetite8 : @EnricoLetta A parte che è chiaro che governereste pure con il NSDAP, ma leggo male io o la candidata è Stefania Pe… - biancamurino : RT @GretaGrace009: Il fatto è che i veri vincitori del Grande Fratello siamo NOI. Tutti vi vogliono. Tutti ci invidiono. Le notizie ormai,… - iq_196 : RT @IlariaBifarini: Godersi un viaggio in treno leggendo in santa pace è impossibile: ogni 5 minuti il Grande Fratello con voce rimbombante… - camiiscarano : il mio sogno più grande lo sanno solo i miei genitori e mio fratello, gli unici che sono sicura non proveranno mai… -