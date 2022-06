Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese nel cast della nuova edizione | Belen Rodriguez contraria

(Di domenica 5 giugno 2022) L'ex hair style, ex fidanzato dicon la quale ha avuto la piccola Luna Marì, ad un passo dalla settimadel Gf Vip. La showgirl argentina non sarebbe però affatto d'accordo.

Advertising

SaraMalino1 : @carlalena8 @antonellanocen2 @Alex_aang00 Aoooooo ripigliati carla esci dal grande fratello del 2020 ma soprattutto… - StraNotizie : Belen: la sua reazione alla notizia di Spinalbese al Grande Fratello Vip - DeerEwan : @LaLu_1975 Il Cdx prende milioni di voti, anche da gente povera e che vive nella merda, ma troppo ignorate o stupid… - zazoomblog : Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip arriva la reazione di Belen Rodriguez - #Antonino #Spinalbese #Grande - BITCHYFit : Belen: la sua reazione alla notizia di Spinalbese al Grande Fratello Vip -

Alla fine Antonino Spinalbese ha accettato di prendere parte alVip . Dopo le primissime indiscrezioni, arriva (o così pare) la conferma con tanto di reazione da parte di Belen Rodriguez , sua ex compagna e madre della piccola Luna Marì . Antonino ...... Francesca Fialdini accoglierà in studio Barbara Alberti , scrittrice, giornalista ed opinionista che qualche anno fa ha anche tentato la strada dei reality partecipando alVip. ...L'ex hair style Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez con la quale ha avuto la piccola Luna Marì, ad un passo dalla settima edizione del Gf Vip. La showgirl argentina non sarebbe però ...Antonino Spinalbese entra nella Casa del Grande Fratello Vip 7, arriva la reazione di Belen Rodriguez (che non la prende bene).