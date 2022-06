GP Catalunya, Moto3: vittoria per lo spagnolo Guevara davanti a Munoz (Di domenica 5 giugno 2022) La vittoria ad uno spagnolo nel circuito iberico. Anche il secondo posto si è tinto di giallorosso nella mattinata che ha mandato in scena il GP Catalunya della Moto3. Izan Guevara ha vinto la gara di Barcellona in sella a GasGas Aspar Team precedendo il connazionale David Munoz su Boe Owlride. Tatsuki Suzuki di Leopard Racing, invece, si è appollaiato sull’ultimo gradino del podio nella corsa catalana terminata qualche minuto fa. GP Catalunya, Moto3: la classifica finale Ecco l’ordine finale di arrivo con Dennis Foggia che è stato costretto al ritorno dopo appena sei giri percorsi: 1 Guevara I. Gasgas Aspar Team 0:00.000 2 Munoz D. Boe Owlride +0’00”000 3 Suzuki T. Leopard ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Laad unonel circuito iberico. Anche il secondo posto si è tinto di giallorosso nella mattinata che ha mandato in scena il GPdella. Izanha vinto la gara di Barcellona in sella a GasGas Aspar Team precedendo il connazionale Davidsu Boe Owlride. Tatsuki Suzuki di Leopard Racing, invece, si è appollaiato sull’ultimo gradino del podio nella corsa catalana terminata qualche minuto fa. GP: la classifica finale Ecco l’ordine finale di arrivo con Dennis Foggia che è stato costretto al ritorno dopo appena sei giri percorsi: 1I. Gasgas Aspar Team 0:00.000 2D. Boe Owlride +0’00”000 3 Suzuki T. Leopard ...

