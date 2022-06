Governo: Lollobrigida, 'non salveremo Draghi' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Un Governo sottoposto a continue fibrillazioni “può andare avanti molto male. Avremmo bisogno di una maggioranza coesa in grado di trovare motivi di unità sui temi di interesse nazionale, invece abbiamo una campagna elettorale anticipata, nella quale le forze politiche di Governo da una parte si tengono strette le poltrone e i posti di potere e dall'altra esaltano i punti programmatici più divisivi”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una intervista al Corriere della Sera. Sul passaggio parlamentare di Draghi il 21 giugno, definito rischioso da Giorgetti, Lollobrigida ha precisato che in un teatrino come quello messo in piedi dai 5Stelle, come al solito non succederà nulla, e il M5s farà l'ennesima capriola”. “FdI non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Unsottoposto a continue fibrillazioni “può andare avanti molto male. Avremmo bisogno di una maggioranza coesa in grado di trovare motivi di unità sui temi di interesse nazionale, invece abbiamo una campagna elettorale anticipata, nella quale le forze politiche dida una parte si tengono strette le poltrone e i posti di potere e dall'altra esaltano i punti programmatici più divisivi”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco, in una intervista al Corriere della Sera. Sul passaggio parlamentare diil 21 giugno, definito rischioso da Giorgetti,ha precisato che in un teatrino come quello messo in piedi dai 5Stelle, come al solito non succederà nulla, e il M5s farà l'ennesima capriola”. “FdI non ...

Advertising

DON22590230 : RT @SecolodItalia1: Lollobrigida: «FdI non salverà il governo Draghi, questo sia chiaro. Il M5S? Farà un’altra capriola» - SecolodItalia1 : Lollobrigida: «FdI non salverà il governo Draghi, questo sia chiaro. Il M5S? Farà un’altra capriola»… - TV7Benevento : Governo: Lollobrigida, 'tra i peggiori di sempre, Draghi certifica decisione Ue' - - Zzzz88A : #PNRR #italiaSvenduta #balneari #concessioni #ddlConcorrenza Italia danneggiata e svenduta con la scusa del Pnrr: F… - carmen_distaso : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… -