Golf | Porsche European | vittoria a Samooja | quinti Molinari

(Di domenica 5 giugno 2022) In Germania, allaOpen, Kalleè artefice di una grande rimonta nell’ultimo round che lo ha visto risalire ventuno posizioni e vincere la competizione. Per il finlandese è il primo titolo in carriera sul DP World Tour che ha con un totale di 282 (72 72 74 64, -6). Dietro di lui ha concluso l’olandese Will Besseling, secondo con 284 (-4) davanti al francese Victor Perez e all’inglese Richard Mansell, entrambi terzi con 285 (-3). Quinto posto per Edoardo, che ha ottenuto il suo miglior risultato del 2022, classificandosi con 286 (74 72 70 70, -2). Altro azzurro il romano Andrea Pavan (che era quarto al termine del primo giro), solo 64/o con 298 (69 76 74 79, +10). Ecco invece le parole di: “E’ stato sicuramente il miglior round della mia vita e ora sono al ...

