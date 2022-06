Golf, PGA Tour: Billy Horschel in fuga nel terzo giro del Memorial Tournament, continua l’ascesa di Molinari (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo i primi due giorni del Memorial Tournament in cui era stato l’equilibrio ad essere grande protagonista, il terzo round ha raccontato una storia molto diversa, consegnandoci un leader in fuga a 18 buche dal termine: Billy Horschel. Il nativo della Florida è stato semplicemente perfetto, centrando un round in 65 colpi, di gran lunga il migliore del weekend. Horschel si è così portato allo score totale di -13, mettendo nel mirino la settima vittoria in carriera sul Tour. I più vicini tra gli inseguitori rispondono ai nomi di Cameron Smith e Aaron Wise, fermi al punteggio di -8, a ben cinque colpi di distanza dal leader. Nel terzetto di giocatori al quarto posto figura anche il nome di Francesco Molinari. L’azzurro sta giocando un ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo i primi due giorni delnament in cui era stato l’equilibrio ad essere grande protagonista, ilround ha raccontato una storia molto diversa, consegnandoci un leader ina 18 buche dal termine:. Il nativo della Florida è stato semplicemente perfetto, centrando un round in 65 colpi, di gran lunga il migliore del weekend.si è così portato allo score totale di -13, mettendo nel mirino la settima vittoria in carriera sul. I più vicini tra gli inseguitori rispondono ai nomi di Cameron Smith e Aaron Wise, fermi al punteggio di -8, a ben cinque colpi di distanza dal leader. Nel terzetto di giocatori al quarto posto figura anche il nome di Francesco. L’azzurro sta giocando un ...

