Golf: che impresa di Kalle Samooja! Recupera 21 posizioni e vince il Porsche European Open 2022. Edoardo Molinari ottimo 5° (Di domenica 5 giugno 2022) Grandissimo numero di Kalle Samooja nell'ultimo giro del Porsche European Open 2022. Il finlandese, che soltanto ieri era 22°, beffa in maniera completa tutti i candidati alla vittoria emersi nel moving day e, a 34 anni, vince per la prima volta sul DP World Tour nella sua carriera. Decisivo il -8 con tutti birdie di oggi per portarlo a -6 complessivamente (282 colpi, 72 72 74 64), il che gli procura anche un posto tra i 10 qualificati per lo US Open, che vedremo di scena tra il 16 e il 19 giugno. La seconda posizione se la prende, con lo score di -5, l'olandese Wil Besseling, anche lui prossimo a giocare al Country Club di Brookline grazie alla performance odierna e a un putt per il birdie mancato del co-terzo, il francese Victor Perez (l'altro a -4 è l'inglese ...

