Gnonto in Serie A | l’affare è low cost | quattro club italiani sulla rivelazione della Nazionale di Mancini

La partita di Nations League contro la Germania ha rilanciato le ambizioni dell'Italia ma soprattutto ha messo in mostra nuovi giovani talenti in grado di fare la differenza. E' partito un nuovo progetto per gli azzurri, l'intenzione è quella di mettersi alle spalle le ultime delusioni in campo. Mancini ha provato una squadra sperimentale e ha lanciato nuovi calciatori. Si è messo in mostra Wilfried Gnonto, l'attaccante dello Zurigo è stato decisivo con l'assist per Pellegrini. LA E' un classe 2003 e i margini di miglioramento sono tantissimi. E' un esterno d'attacco, bravo a saltare l'uomo e nell'uno contro uno. E' un calciatore moderno in grado di fare la differenza in Serie A. Tanti club in Europa si sono già messi in fila, la sua valutazione è bassissima: tra i 5 e i 7 milioni di euro.

