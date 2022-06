Giuliano Amato | “Armare Kiev rispetta la Costituzione Patto sociale anti-crisi come nel ’92”

Advertising

menadelgiudice1 : RT @antonio_bordin: La funzione di Giuliano #Amato quale presidente della Corte Costituzionale è piegare la Costituzione ad uso e consumo d… - rosydandrea1 : RT @antonio_bordin: La funzione di Giuliano #Amato quale presidente della Corte Costituzionale è piegare la Costituzione ad uso e consumo d… - GRETA1SGARBO : @ML14130444 @ZUrraaaanaty CITOFONARE PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE GIULIANO AMATO. - GGoogleenzo : @_DAGOSPIA_ Giuliano amato il pendolo socialista che resiste dove c'è potere. @byoblu @Adnkronos @Agenzia_Ansa… - larsenaleb : RT @antonio_bordin: La funzione di Giuliano #Amato quale presidente della Corte Costituzionale è piegare la Costituzione ad uso e consumo d… -

I costituzionalisti sono divisi ma è pur vero cheè l'attuale presidente della Corte Costituzionale e il suo parere non è irrilevante. "Per l'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie, ma non ..."Enzo Scotti viene estromesso dal Viminale e va agli Esteri (al suo posto verrà scelto Nicola Mancino), il presidente del Consiglio incaricatomi dice Craxi non ti vuole alla Giustizia,...Il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato: "Per l'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie, ma non ripudia la guerra in assoluto. E poi..." ...Il governo italiano chde invia armi a Kiev vìola la Costituzione Alla domanda risponde Giuliano Amato, presidente della Consulta, colui che ha titolo. Il quale afferma: "Secondo l'articolo 11 l'Itali ...