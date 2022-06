Giubileo di Platino, un ologramma della Regina Elisabetta da giovane sul finestrino della carrozza (Di domenica 5 giugno 2022) Un ologramma per Sua Maestà. La Regina Elisabetta II, che festeggia con il Giubileo di Platino i suoi 70 anni, è apparsa sotto forma digitale nella storica carrozza reale d’oro, usata esclusivamente dai sovrani britannici in occasioni come l’incoronazione. La sfilata ha dato il via alla parte finale dei quattro giorni di festeggiamenti in onore della 96enne sovrana. Preceduta dalla Guardia in alta uniforme e dalle bande musicali, il veicolo ha percorso in corteo The Mall, il vialone che conduce all’ingresso di Buckingham Palace, mentre da un finestrino appariva come annunciato un ologramma con l’immagine della Regina da giovane, al tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Unper Sua Maestà. LaII, che festeggia con ildii suoi 70 anni, è apparsa sotto forma digitale nella storicareale d’oro, usata esclusivamente dai sovrani britannici in occasioni come l’incoronazione. La sfilata ha dato il via alla parte finale dei quattro giorni di festeggiamenti in onore96enne sovrana. Preceduta dalla Guardia in alta uniforme e dalle bande musicali, il veicolo ha percorso in corteo The Mall, il vialone che conduce all’ingresso di Buckingham Palace, mentre da unappariva come annunciato uncon l’immagineda, al tempo ...

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - Tg3web : Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande con… - CarmenGerardo87 : RT @RaiNews: La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l'amato pers… - emerge67 : Mai come in questi giorni sono grato a chi votò per la nostra #Repubblica, che non ha bisogno di pagliacciate, olog… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni del Giubileo… -