Giubileo di Platino, la regina si affaccia dal balcone di Buckingham Palace (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Al termine di quattro giorni di celebrazioni e dopo aver dato forfait ad alcuni appuntamenti, la regina Elisabetta si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla enorme che ha riempito il Mall al termine del Giubileo di Platino. La regina vestita di verde aveva al suo fianco il principe Carlo con la moglie Camilla, il nipote William con la moglie Kate e i loro tre figli. Elisabetta, sorridente, ha salutato la folla riunita davanti a Buckingham Palace, da dove si era affacciata giovedì durante la parata Trooping the colour. La regina, 96 anni, aveva poi saltato la messa di ringraziamento nella cattedrale di Saint Paul venerdì mattina e il derby ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Al termine di quattro giorni di celebrazioni e dopo aver dato forfait ad alcuni appuntamenti, laElisabetta si èta daldiper salutare la folla enorme che ha riempito il Mall al termine deldi. Lavestita di verde aveva al suo fianco il principe Carlo con la moglie Camilla, il nipote William con la moglie Kate e i loro tre figli. Elisabetta, sorridente, ha salutato la folla riunita davanti a, da dove si erata giovedì durante la parata Trooping the colour. La, 96 anni, aveva poi saltato la messa di ringraziamento nella cattedrale di Saint Paul venerdì mattina e il derby ...

