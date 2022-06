Giubileo di Platino, la Regina ha colto tutti di sorpresa, ecco cosa è successo al concerto di Londra (VIDEO) (Di domenica 5 giugno 2022) Dal 2 al 5 Giugno l’Inghilterra rende omaggio alla sua Regina Elisabetta, il sovrano dei record, che festeggia il Platinum Jubilee (Giubileo di Platino). E’ il primo sovrano inglese a raggiungere questo traguardo; la Regina non è presente alle celebrazioni, ma ieri al concerto a Buckingham Palace ha sorpreso tutti i presenti. Elisabetta II, la L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 5 giugno 2022) Dal 2 al 5 Giugno l’Inghilterra rende omaggio alla suaElisabetta, il sovrano dei record, che festeggia il Platinum Jubilee (di). E’ il primo sovrano inglese a raggiungere questo traguardo; lanon è presente alle celebrazioni, ma ieri ala Buckingham Palace ha sorpresoi presenti. Elisabetta II, la L'articolo proviene da CheSuccede.it.

