Giubileo di Platino | la giornata conclusiva delle celebrazioni per la Regina

Si concludono oggi i quattro giorni di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino, i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, un traguardo mai raggiunto da un sovrano nella storia plurisecolare della monarchia britannica. Il Gran pranzo del Giubileo ('Big Jubilee Lunch') vedrà i cittadini organizzare grandi tavolate per le strade e nei giardini del Paese. Era già accaduto nel 2009 in occasione del Giubileo d'Oro e nel 2012 per il Giubileo di Diamante. Altro evento in programma, la parata 'Platinum Jubilee Pageant', che vedrà, tra gli altri, militari, attori, musicisti e artisti, circa 10 mila persone, percorrere circa 3 chilometri nel centro città, 'guidati' dalla carrozza dorata 'Gold State Coach', usata dal 1762 per ogni cerimonia di incoronazione.

