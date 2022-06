Giubileo della Regina, Carlo ringrazia la «mamma»: «Lei ride e piange con noi da 70 anni» (Di domenica 5 giugno 2022) Il Principe di Galles Carlo ha reso un sentito omaggio alla Regina Elisabetta II in occasione del concerto per il Giubileo di Platino, che si è svolto sabato sera davanti a Buckingham Palace e ha richiamato una grande folla. Con grande affetto, Carlo le si è rivolto chiamandola «mamma» «Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni», ha detto Carlo, come riporta la Bbc. L’erede al trono ha aggiunto che servire i cittadini è ciò che «fa alzare mia madre al mattino» e l’ha ringraziata a nome del mondo. Il principe ha fatto anche una sincera menzione speciale all’amato defunto marito della Regina e suo padre, il principe Filippo, scomparso all’età di 99 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 5 giugno 2022) Il Principe di Gallesha reso un sentito omaggio allaElisabetta II in occasione del concerto per ildi Platino, che si è svolto sabato sera davanti a Buckingham Palace e ha richiamato una grande folla. Con grande affetto,le si è rivolto chiamandola «» «Leicon noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70», ha detto, come riporta la Bbc. L’erede al trono ha aggiunto che servire i cittadini è ciò che «fa alzare mia madre al mattino» e l’hata a nome del mondo. Il principe ha fatto anche una sincera menzione speciale all’amato defunto maritoe suo padre, il principe Filippo, scomparso all’età di 99 ...

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - repubblica : L'eccezionale video a sorpresa della Regina Elisabetta al concerto del Giubileo. E il Principe Carlo la chiama 'mam… - infoitcultura : Giubileo di Platino, incredibile: il 'messaggio segreto' nel look della Principessa Beatrice - DBenedectus : Si concludono oggi i quattro giorni di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino, i 70 anni di regno della reg… - blogLinkes : Giubileo della Regina, allarme bomba a Trafalgar Square -