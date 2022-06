Giro del Delfinato 2022, risultati e ordine di arrivo prima tappa: Van Aert la volata finale (Di domenica 5 giugno 2022) Wout Van Aert vince la prima tappa del Giro del Delfinato 2022, la La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel di 191,8 chilometri. Il corridore della Jumbo-Visma si impone davanti a Ethan Hayter, aggiudicandosi così la prima maglia gialla. prima frazione della corsa francese caratterizzata dalla lunga fuga di Laurens Huys, Maxime Bouet e Pierre Rolland, con quest’ultimo autore dello scatto dopo circa 10 km di gara. Proprio Rolland perde momentaneamente contatto a circa 60km dal traguardo per via di una foratura, ma riesce a tornare a ruota di Huys e Bouet. Il terzetto resta in testa fino all’ultima salita, la Cote du Chambon de Bavas, quando il gruppo si avvicina e Mikkel Honorè vola al comando tentando subito la fuga. A 20km dal traguardo gli altri corridori ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Wout Vanvince ladeldel, la La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel di 191,8 chilometri. Il corridore della Jumbo-Visma si impone davanti a Ethan Hayter, aggiudicandosi così lamaglia gialla.frazione della corsa francese caratterizzata dalla lunga fuga di Laurens Huys, Maxime Bouet e Pierre Rolland, con quest’ultimo autore dello scatto dopo circa 10 km di gara. Proprio Rolland perde momentaneamente contatto a circa 60km dal traguardo per via di una foratura, ma riesce a tornare a ruota di Huys e Bouet. Il terzetto resta in testa fino all’ultima salita, la Cote du Chambon de Bavas, quando il gruppo si avvicina e Mikkel Honorè vola al comando tentando subito la fuga. A 20km dal traguardo gli altri corridori ...

