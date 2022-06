Giovane turista picchiato e ferito a Pizzo, è in gravi condizioni (Di domenica 5 giugno 2022) Brutale aggressione a Pizzo Calabro, dove nella notte tra venerdì e sabato, un turista è stato selvaggiamente aggredito. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta del Sud, non è chiaro se a colpirlo sia stato qualche suo coetaneo o altre persone. Fatto sta che il ragazzo si trova ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Jazzolino di Vibo. Quando,... Leggi su zoom24 (Di domenica 5 giugno 2022) Brutale aggressione aCalabro, dove nella notte tra venerdì e sabato, unè stato selvaggiamente aggredito. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta del Sud, non è chiaro se a colpirlo sia stato qualche suo coetaneo o altre persone. Fatto sta che il ragazzo si trova ora ricoverato inall'ospedale Jazzolino di Vibo. Quando,...

Advertising

romalifenews : Il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Santo Spirito #Roma #3giugno - zazoomblog : Roma Incidente in monopattino giovane turista grave - #Incidente #monopattino #giovane - Cazzaccimiei1 : @Poghos2003 @DrabyIvan @valkeasusi @MattOneMouse @TitvsImperator2 Comunque ragazzi essere indiano negli USA oggi è… - italiaserait : Roma, Incidente in monopattino, giovane turista grave - empatia8 : RT @e_Avversi: Un aeroportuale, una motociclista, un ciclista, una turista e un maratoneta. Tutti under 55 e tutti deceduti nelle ultime or… -