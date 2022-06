Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022 | come nasce e perché si celebra il 5 giugno

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 giugno 2022) Quest’anno più che mai il nostro ecosistema va tutelato e salvaguardatoricorda la, che siil 5. Le esigenze di tutelare l’ambiente nel quale viviamo per cercare di proteggerlo e consegnarne uno migliore alle generazioni future sono, infatti, aumentate. Quello che facciamo non è mai abbastanza: si può sempre fare di più e meglio. Le originidata è stata scelta proprio il 5? La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972, per ricordare la Conferenza sull’Ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 a 161972. Durante la Conferenza di Stoccolma, infatti, venne delineato il Programma Ambiente delle Nazioni Unite. La ...