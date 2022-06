Giornata ambiente: Infantino, ecco la Carta verde per il pianeta (Di domenica 5 giugno 2022) In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha diffuso un videomessaggio facendo un appello "a tutti coloro che amano il calcio e hanno a cuore l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) In occasione dellamondiale dell', il presidente della Fifa, Gianni, ha diffuso un videomessaggio facendo un appello "a tutti coloro che amano il calcio e hanno a cuore l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La scellerata guerra sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegn… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #5giugno 1972 si svolge la prima conferenza internazionale sull'ambiente. La Giornata Mondiale d… - enpaonlus : Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il tema di quest’anno è: il Ripristino degli Ecosistemi. ?Un impegno non più eludi… - CavalliDaphne : @karda70 Assolutamente d'accordo!!! In questa Giornata Mondiale dell'Ambiente, impegniamoci a rimettere in salute M… - brunamar14 : RT @AntoninoGiaimo1: Torna la Giornata mondiale dell'Ambiente: lo slogan è 'Only One Earth' -