Giletti a Mosca, malore in diretta a Non è l'arena (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – malore per Massimo Giletti nella puntata di Non è l'arena in diretta da Mosca. "C'era molto freddo, forse un calo di zuccheri", dice il giornalista, tornato in onda dopo un assenza di circa un quarto d'ora. "Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto", aveva avvertito da Roma Myrta Merlino allarmandosi per condizioni del collega. "Oddio, aiutate Massimo", le parole di Merlino. Poco dopo, notizie tranquillizzanti: "Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui, appena sarà in condizioni di parlare". La puntata è stata serata caratterizzata dall'intervista di Giletti a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le dichiarazioni della portavoce sono state stigmatizzate da Alessandro Sallusti, che ...

