Giachetti annuncia il sì ai referendum | “Un voto per battere la truffa della politica”

(Di domenica 5 giugno 2022) «La grande opportunità di questiva oltre il merito dei singoli quesiti. Si dà, infatti, la possibilità ai cittadini di dire se questa giustizia gli va bene oppure no». Ad una settimana esatta dalla consultazione referendaria di domenica 12 giugno, il deputato di Italia viva, Roberto, spiega le ragioni per cui è importante votare sì.Onorevole, che valenza hanno i quesiti referendari? «Intanto, rappresentano per i cittadini un'occasione per non farsi più ingannare. Negli ultimi 30 anni, ed anche oltre, l'ultimosulla giustizia che si è tenuto è stato quello sulla responsabilità civile dei magistrati. In tutto questo periodo di tempo laha sempre detto "faremo, cambieremo, attrezzeremo, aggiusteremo", ma l'unica cosa che ha fatto è stata una legge sulla ...