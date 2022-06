GHOSTING | la violenza psicologica dei nostri giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 giugno 2022) Relazioni rapide L’estate è alle porte, il caldo rovente fa parte delle nostre giornate già da qualche settimana e le spiagge sono prese d’assalto. Si sa, la stagione calda è complice di nuove conoscenze, la voglia di relazionarsi aumenta anche per la possibilità che abbiamo di stare fuori casa tutto il giorno. Flirt amorosi e amicizie nate nei locali o sotto l’ombrellone, come accade dai tempi di “sapore di mare”, forse, con un messaggino sui social al posto del gelato offerto al bar della spiaggia, ma in linea generale la routine comportamentale caratteristica delle vacanze si ripete negli anni, daigenitori ai figli che ci succedono. L’unica “novità” se così possiamo definirla è il, letteralmente: “sparire come un fantasma”. Sparire lasciando briciole Il fenomeno è relativamente recente, se ne parla infatti dal 2015 ma solo negli ...