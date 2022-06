Gf Vip 7, si lavora per il cast: salta la trattativa con due cantanti (Di domenica 5 giugno 2022) Gf Vip 7, mentre si lavora per il cast della settima edizione del programma, rimbalzano le indiscrezioni sul web. Pare che sia saltata la trattativa con due cantanti che avrebbero dovuto sostituire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste della scorsa edizione Gf Vip 7, si lavora per reclutare i nuovi vipponi che varcheranno la porta del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma anche per le opinioniste che quest’anno andranno a sostituire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nei giorni scorsi si era parlata di una possibile trattativa con Amanda Lear e katia Ricciarelli, ma pare che la trattativa non sia andata a buon fine. “A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli, la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 giugno 2022) Gf Vip 7, mentre siper ildella settima edizione del programma, rimbalzano le indiscrezioni sul web. Pare che siata lacon dueche avrebbero dovuto sostituire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste della scorsa edizione Gf Vip 7, siper reclutare i nuovi vipponi che varcheranno la porta del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma anche per le opinioniste che quest’anno andranno a sostituire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nei giorni scorsi si era parlata di una possibilecon Amanda Lear e katia Ricciarelli, ma pare che lanon sia andata a buon fine. “A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli, la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso ...

