Gerusalemme: incidenti su Spianata per visite ebrei (Di domenica 5 giugno 2022) incidenti fra manifestanti palestinesi e polizia israeliana si sono registrati questa mattina sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per l'ebraismo) a Gerusalemme per le visite degli ebrei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022)fra manifestanti palestinesi e polizia israeliana si sono registrati questa mattina sulladelle Moschee (il Monte del Tempio per l'ebraismo) aper ledegli...

