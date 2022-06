GAZZETTA – Olivera al Napoli: c’è anche il bonus per la vittoria della Champions League, il retroscena (Di domenica 5 giugno 2022) Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli che lo ha acquistato prelevandolo dal Getafe. Il giocatore ora è impegnato con la Nazionale, poi si metterà a disposizione di Spalletti a cominciare dal ritiro di Dimaro, per poi trasferirsi a quello di Castel di Sangro. C’è tanta curiosità di vedere il terzino sinistro all’opera, con Olivera che sta facendo bene con l’Uruguay risultato uno dei migliori giocatori dell’ultimo match, disputato in amichevole con il Messico. Olivera per il Napoli rappresenta un investimento importante, ma GAZZETTA dello Sport racconta un retroscena sulle cifre del trasferimento del giocatore: “Accordo col Getafe per Olivera: 12 milioni e 2+1 di bonus. Quell’ultimo milione scatta in caso di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Mathiasè un nuovo giocatore delche lo ha acquistato prelevandolo dal Getafe. Il giocatore ora è impegnato con la Nazionale, poi si metterà a disposizione di Spalletti a cominciare dal ritiro di Dimaro, per poi trasferirsi a quello di Castel di Sangro. C’è tanta curiosità di vedere il terzino sinistro all’opera, conche sta facendo bene con l’Uruguay risultato uno dei migliori giocatori dell’ultimo match, disputato in amichevole con il Messico.per ilrappresenta un investimento importante, madello Sport racconta unsulle cifre del trasferimento del giocatore: “Accordo col Getafe per: 12 milioni e 2+1 di. Quell’ultimo milione scatta in caso di ...

