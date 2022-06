(Di domenica 5 giugno 2022) Mathias Oè un nuovo giocatore delche lo ha acquistato prelevandolo dal Getafe. Il giocatore ora è impegnato con la Nazionale, poi si metterà a disposizione di Spalletti a cominciare dal ritiro di Dimaro, per poi trasferirsi a quello di Castel di Sangro. C’è tanta curiosità di vedere il terzino sinistro all’opera, con Oche sta facendo bene con l’Uruguay risultato uno dei migliori giocatori dell’ultimo match, disputato in amichevole con il Messico. Oper ilrappresenta un investimento importante, madello Sport racconta unsulle cifre del trasferimento del giocatore: “Accordo col Getafe per O: 12 milioni e 2+1 di. Quell’ultimo milione scatta in caso di ...

Advertising

napolipiucom : GAZZETTA - livera al Napoli: c'è anche il bonus per la vittoria della Champions League, il retroscena #napoli… -

La Gazzetta dello Sport

L'Edizione speciale AMG verde Magno AMG, con la suaverde inferno magno e i numerosi dettagli estetici per interni ed esterni, si distingue per la sua personalità unica ed individuale. La ...L'Edizione speciale AMG verde Magno AMG, con la suaverde inferno magno e i numerosi dettagli estetici per interni ed esterni, si distingue per la sua personalità unica ed individuale. La ... I precedenti non spaventano: invasione rossonera per Verona-Milan, vicino il sold out Per 12 milioni più 3 di bonus che saranno pagati in tre rate, consentendo così di spalmare la spesa in diversi bilanci. La rosea parla di prestito con obbligo di riscatto per 12 milioni più 3 di bonus ...La mediazione è arrivata a dama proprio ieri pomeriggio e poco dopo le 18 Boselli ha chiamato il Napoli per dire che c’era il via libera e dunque già oggi Olivera sosterrà le visite mediche' Il resto ...