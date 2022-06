Gasolio agricolo: 1,40 euro al litro. Cia Puglia: pronti alla mobilitazione Con i trattori in strada (Di domenica 5 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Il Comitato esecutivo di CIA Agricoltori Italiani Puglia, con tutte le componenti delle diverse province pugliesi, ha deliberato lo stato di mobilitazione. “Le materie prime e i fertilizzanti utilizzati dalle aziende agricole, questa settimana, registrano un ulteriore aumento”, si legge nella nota dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, “ed anche il prezzo del Gasolio per le imprese del comparto è arrivato a toccare quota 1,40 euro al litro. I costi di produzione complessivi fanno registrare un’altra impennata per il combinato disposto delle speculazioni e degli effetti negativi della guerra in Ucraina. L’agricoltura, in questo modo, non può reggere. La situazione è insostenibile. Chiediamo alle istituzioni di tutti i livelli, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 5 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Il Comitato esecutivo di CIA Agricoltori Italiani, con tutte le componenti delle diverse province pugliesi, ha deliberato lo stato di. “Le materie prime e i fertilizzanti utilizzati dalle aziende agricole, questa settimana, registrano un ulteriore aumento”, si legge nella nota dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, “ed anche il prezzo delper le imprese del comparto è arrivato a toccare quota 1,40al. I costi di produzione complessivi fanno registrare un’altra impennata per il combinato disposto delle speculazioni e degli effetti negativi della guerra in Ucraina. L’agricoltura, in questo modo, non può reggere. La situazione è insostenibile. Chiediamo alle istituzioni di tutti i livelli, ...

