Galles-Ucraina, Bale: "Risultato fantastico, il più grande della storia del nostro calcio"

Gareth Bale, ai microfoni di Sky Sports UK, ha espresso la sua emozione dopo la qualificazione conquistata al prossimo Mondiale con il Galles. "E' il Risultato più importante della storia del calcio Gallese, siamo felicissimi. Non riesco a descrivere che cosa è successo, abbiamo sognato e lavorato per mesi per questa qualificazione e ora è tutto vero". Il calciatore del Real Madrid poi ha aggiunto: "Ho fatto il possibile negli ultimi giorni, avevo un fastidio alla schiena. In campo però ho dato il massimo, spesso correndo anche a vuoto". SportFace.

