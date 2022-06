Galles, Bale in estasi: «Il risultato più grande della nostra storia» (Di domenica 5 giugno 2022) Gareth Bale, esterno e simbolo del Galles, ha parlato dopo il successo ottenuto contro l’Ucraina che li ha mandati al Mondiale Gareth Bale ha parlato a Sky Sports UK dopo Galles-Ucraina. LE PAROLE – «E’ il risultato più grande nella storia del calcio Gallese, siamo in assoluta estasi. Non riesco a descrivere le sensazioni che sto provando in questo momento, abbiamo lavorato duro e abbiamo realizzato il sogno. Nelle ultime settimane ho fatto il possibile, visto un fastidio alla schiena e ho dato quello che potevo dare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Gareth, esterno e simbolo del, ha parlato dopo il successo ottenuto contro l’Ucraina che li ha mandati al Mondiale Garethha parlato a Sky Sports UK dopo-Ucraina. LE PAROLE – «E’ ilpiùnelladel calcioe, siamo in assoluta. Non riesco a descrivere le sensazioni che sto provando in questo momento, abbiamo lavorato duro e abbiamo realizzato il sogno. Nelle ultime settimane ho fatto il possibile, visto un fastidio alla schiena e ho dato quello che potevo dare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

