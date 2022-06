Galles al Mondiale dopo 64 anni | Ucraina battuta da un autogol e fermata da un super Hennessey

(Di domenica 5 giugno 2022) E' dell'ultimo posto europeo per ilin Qatar. Nella finale contro l'gli uomini di Page vincono 1-0 grazie...

gippu1 : Il #Galles torna ai Mondiali dopo 64 anni (1958-2022) e batte il record di Norvegia ed Egitto, 56 anni tra prima e… - CMVC18 : RT @gippu1: Il #Galles torna ai Mondiali dopo 64 anni (1958-2022) e batte il record di Norvegia ed Egitto, 56 anni tra prima e seconda part… - sunday_ky : Mondiale 2022, l'ultimo biglietto lo stacca il Galles che ha battuto l'Ucraina per 1-0. - Mterryf1 : RT @gippu1: Il #Galles torna ai Mondiali dopo 64 anni (1958-2022) e batte il record di Norvegia ed Egitto, 56 anni tra prima e seconda part… - valinavb : Sfuma il miracolo Ucraina... beffa con l'autogol di Yarmolenko sulla punizione di Bale. Così è il Galles che va al… -

ROTOLA IL PALLONE AL CARDIFF CITY STADIUM Al Cardiff City Stadiume Ucraina si contendono un posto alin Qatar del 2022, avendo eliminato rispettivamente Austria e Scozia. I ...... volendo fare un excursus oltre questa competizione possiamo dire che sempre alle ore 18:00 avremoUcraina, vale a dire la finale playoff che consegnerà alin Qatar l'ultima nazionale ...Si ferma a un passo dal Mondiale il sogno dell’Ucraina. Gli uomini di Petrakov cadono 1-0 a Cardiff e dicono addio alla qualificazione, in Qatar ci va il Galles che torna alla fase finale di una ...Niente Mondiale per l’Ucraina. La selezione allenata da Oleksandr Petrakov è stata infatti sconfitta oggi nella finale playoff contro il Galles, che dunque stacca il pass per Qatar 2022. A decidere il ...