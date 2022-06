Frutta, dal campo al super un rincaro del 500%: ecco come ci stanno rapinando (Di domenica 5 giugno 2022) Ha destato scandalo, in settimana, il caso delle ciliegie raccolte nelle campagne tra Conversano e Turi, in provincia di Bari, vendute a Milano a 17,90 euro al chilo. Ma pagate all'agricoltore da 1,80 a 3 euro. Il solito gioco dei prezzi che lievitano fino a decuplicare. Ma a spiegare il balzo impressionante, a svantaggio sia dei consumatori sia degli agricoltori, c'è la natura del punto vendita dove il cartellino ha fatto segnare una crescita dell'894%. La vendita al pubblico delle ciliegie di Re Mida è avvenuta in un negozio di vicinato, probabilmente in una zona centrale o semicentrale di Milano, dove i prezzi subiscono rialzi particolarmente marcati. Ha sicuramente ragione il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, secondo il quale «serve un marchio che valorizzi le caratteristiche organolettiche della ciliegia e le capacità di produzione da parte degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Ha destato scandalo, in settimana, il caso delle ciliegie raccolte nelle campagne tra Conversano e Turi, in provincia di Bari, vendute a Milano a 17,90 euro al chilo. Ma pagate all'agricoltore da 1,80 a 3 euro. Il solito gioco dei prezzi che lievitano fino a decuplicare. Ma a spiegare il balzo impressionante, a svantaggio sia dei consumatori sia degli agricoltori, c'è la natura del punto vendita dove il cartellino ha fatto segnare una crescita dell'894%. La vendita al pubblico delle ciliegie di Re Mida è avvenuta in un negozio di vicinato, probabilmente in una zona centrale o semicentrale di Milano, dove i prezzi subiscono rialzi particolarmente marcati. Ha sicuramente ragione il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, secondo il quale «serve un marchio che valorizzi le caratteristiche organolettiche della ciliegia e le capacità di produzione da parte degli ...

