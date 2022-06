Franco Ricciardi | età | canzoni | Maria Nazionale | Gomorra | moglie e figli

(Di domenica 5 giugno 2022) Chi è, il cantante napoletano che ha realizzato brani di successo e colonne sonore per serie tv come: età,, all’anagrafe Francesco Liccardo, è nato il 6 ottobre 1966 a Napoli e ha 55 anni. Da anni, nonostante le origini partenopee, vive a Caserta. Il legame intenso che ha con la sua terra rappresenta il tema ricorrente che percorre ogni sua canzone. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha realizzato brani di successo e molte colonne sonore perimportanti produzioni sia televisive che cinematografiche. Ha vinto anche molti riconoscimenti: nel 2014, ad esempio, ha ottenuto il David di Donatello per la migliore ...

Andrea Sannino e Franco Ricciardi presenteranno il loro nuovo singolo "Te voglio troppo bene".