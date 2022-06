Francia | al cardiologo Domenico D’amario research grant di 10 mila euro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 giugno 2022) Qualche giorno fa a Parigi, nel corso della cerimonia di chiusura del congressoPCR una giuria di esperti internazionali (della quale facevano parte anche il professor Jean Fajadet e il professor William Wijns, co-presidenti del congresso, il professor Lorenz Räber dell’Università di Berna, il dottor Nick West, Vascular Chief Medical Officer di Abbott e la Dott.ssa Teresa Glynn in rappresentanza della Global Heart Hub Foundation, organizzazione no-profit per pazienti affetti da Patologie Cardiovascolari) ha conferito al dottor, dirigente medico presso la UOC di Cardiologia della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, il premio per il miglior progetto di ‘cura personalizzato per patologie vascolari,’ undel valore di 10. “Il ...