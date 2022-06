Francesco Renga | il gesto fatto per Ambra Angiolini lascia i fan di stucco | ritorno di fiamma?

(Di domenica 5 giugno 2022) In passatoedsono stati legati da una relazione sentimentale. Vediamo in che rapporti sono al giorno d’oggi Meno di un mese fa il noto cantante friulano è tornato a pubblicare un singolo. Nella data del 13 maggio infatti, è uscito il brano intitolato “Mille errori”, dopo circa un anno di assenza dalla scena musicale. Nella passata stagione invece,ha preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo.(Websource)In occasione della prestigiosa kermesse canora, l’artista non ha riscosso un grande risultato, essendosi posizionato soltanto al ventiduesimo posto della classifica generale con la canzone dal titolo “Quando trovo te”. In passatoè stato tra i ...

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda FRANCESCO RENGA - RACCONTAMI - radiocalabriafm : FRANCESCO RENGA - UN AMORE COSÌ GRANDE - RADIOEFFEITALIA : Francesco Renga - La Tua Bellezza - RADIOEFFEITALIA : Francesco Renga - Un Ora In Piu' -

Successivamente inizia il tour promozionale #gabbatour e apre concerti di artisti nazionali ed internazionali come Franco Battiato,, Simply Red e Anastacia, duettando con quest'ultima ...Non è stata una notte facile' Ambra Angiolini balla e seduce il web sulle note dei Sottotono Sempre molto misurata sui social, l'ex moglie distavolta ha stupito tutti calandosi nei ...In passato Francesco Renga ed Ambra Angiolini sono stati legati da una relazione sentimentale. Vediamo in che rapporti sono al giorno d'oggi ...Oggi, domenica 5 giugno, si celebra la giornata mondiale dell'ambiente . In ambito musicale, uno di più attivi su questo fronte è ...