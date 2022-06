Francesco | “La fede non è mai roba da museo | lo Spirito Santo la mette al passo coi tempi”

(Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano – “Loinsegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Oggi il Vangelo sembra superato, inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo: cosa può dire il Vangelo nell’epoca di internet e della globalizzazione? Come può incidere la sua parola? Grazie allo”. Dopo aver celebrato messa nel giorno di Pentecoste (leggi qui), Papasi affaccia su piazza San Pietro per l’ultimo Regina Coeli (la preghiera che nel tempo pasquale sostituisce l’Angelus) dell’anno. Il Pontefice, ai 25milali che riempiono il grande abbraccio del colonnato, sfidando le alte temperature della giornata, ricorda che “loè specialista nel colmare le distanze, ci insegna a ...

Advertising

FraFede81 : RT @ilvocio: Brunetta contro il salario minimo: 'Non è nella nostra storia'. Ci tiene che i salari restino bassi, altrimenti si offende.… - x_francesco : Ci sono mondi Incomprensibili Dove l'amore Cerca il suo cuore Prima o poi Tutto cambia Se potessi parlare Riuscires… - ilvocio : Brunetta contro il salario minimo: 'Non è nella nostra storia'. Ci tiene che i salari restino bassi, altrimenti si… - Francesco_858 : @Fede94129901 Buongiorno Fede ?? - Francesco_858 : @Fede94129901 Buona serata Fede ?????? -

Prima della preghiera mariana,si sofferma sul ruolo dello Spirito Santo partendo da un ... Noi rischiamo di fare dellauna cosa da museo, Lui invece la mette al passo coi tempi. Perché ...E' quanto detto daal Regina Coeli parlando del conflitto in Ucraina . L'opera dello ... ha aggiunto, "Lo Spirito, quando insegna, attualizza: mantiene lasempre giovane. Noi rischiamo ...Papa Francesco ha lanciato un «appello ai responsabili delle nazioni: non portate l’umanità alla rovina», «si mettano in atto veri negoziati, concrete ...Città del Vaticano, 5 giu. (Adnkronos) - "Lo Spirito insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare ...