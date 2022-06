Francesco Gabbani sulla nuova fidanzata Giulia: “Lei mi ha ridato la felicità” (Di domenica 5 giugno 2022) Giulia è la nuova fidanzata di Francesco Gabbani, la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine della storia con Dalila Iardella. Uscito da una relazione lunga e finita in maniera dolorosa l’artista toscano è nuovamente felice e pronto a iniziare una vita con Giulia. Nonostante la coppia stia insieme da un anno, le news su di loro sono scarsissime visto che Francesco ha deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori dei media. Di lei sappiamo solo che è bellissima, bionda e che lavora nel mondo della musica anche se non conosciamo nemmeno il cognome. Va rispettata la decisione dell’artista che rimane uno dei volti più amati della musica italiana e a cui tutti augurano ogni bene. Francesco crede fortemente nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022)è ladi, la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine della storia con Dalila Iardella. Uscito da una relazione lunga e finita in maniera dolorosa l’artista toscano èmente felice e pronto a iniziare una vita con. Nonostante la coppia stia insieme da un anno, le news su di loro sono scarsissime visto cheha deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori dei media. Di lei sappiamo solo che è bellissima, bionda e che lavora nel mondo della musica anche se non conosciamo nemmeno il cognome. Va rispettata la decisione dell’artista che rimane uno dei volti più amati della musica italiana e a cui tutti augurano ogni bene.crede fortemente nel ...

Advertising

CorriereUmbria : Francesco Gabbani: 'Prendiamoci anche solo un minuto per celebrare la Natura e il nostro Pianeta' #gabbani… - RADIOEFFEITALIA : Francesco Gabbani - Volevamo solo essere felici - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Gabbani - Volevamo solo essere felici - UnDueTreBlog : Domenica In – Trentottesima e ultima puntata del 5 giugno 2022 – Tra gli ospiti Francesco Gabbani, Cesare Cremo... -