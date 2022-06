Francesco De Rose | grinta e anima al servizio del Palermo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 giugno 2022) Il, dopo una lunga corsa, è arrivato all’appuntamento decisivo, quello che vale una stagione. L’atto finale dei playoff di Serie C. I rosanero si giocano l’accesso alla Serie B nella doppia sfida contro il Padova. La squadra di Baldini, dopo essersi classificata in terza posizione nel Girone C, ha dovuto scontrarsi con Triestina, Entella e FeralpiSalò, prima di giungere alla finalissima contro i biancoscudati. Un cammino faticoso, che ha visto i siciliani dare vita a match entusiasmanti e carichi di tensione. Un percorso nel segno di un ottimo collettivo e di un gruppo compatto, guidato da capitanDe, alla sua seconda stagione in rosanero, ma già divenuto un pilastro del centrocampo della squadra. Il capitano, forte delle 42 presenze e 5 assist in stagione, è pronto ora a prendere per mano i compagni nel momento ...