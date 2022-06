Francesco Bagnaia: “Ducati? Con il lavoro resa amica la pista in Spagna” (Di domenica 5 giugno 2022) Una pole position sfuggita per un battito di ciglio a Francesco Bagnaia che nel Gran Premio di Spagna dovrà partire dietro ai tubi di scappamento di una grande Aprilia guidata da Aleix Espargarò. Nonostante il secondo posto, il corridore di Ducati è estremamente soddisfatto della prova della sua moto in questa tappa della classe regina. Le parole di Francesco Bagnaia Ecco cosa ha detto Pecco Bagnaia, al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Spagna, ai microfoni dell’emittente di Sky Sport: “Quando c’è così caldo e si scivola così tanto è difficile riuscire a fare dei giri perfetti. Penso che non sia venuto a nessuno dei tre, ma era dura fare più di così. Sono contento per la qualifica, ma soprattutto per il lavoro che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Una pole position sfuggita per un battito di ciglio ache nel Gran Premio didovrà partire dietro ai tubi di scappamento di una grande Aprilia guidata da Aleix Espargarò. Nonostante il secondo posto, il corridore diè estremamente soddisfatto della prova della sua moto in questa tappa della classe regina. Le parole diEcco cosa ha detto Pecco, al termine delle Qualifiche del Gran Premio di, ai microfoni dell’emittente di Sky Sport: “Quando c’è così caldo e si scivola così tanto è difficile riuscire a fare dei giri perfetti. Penso che non sia venuto a nessuno dei tre, ma era dura fare più di così. Sono contento per la qualifica, ma soprattutto per ilche ...

